Reforma Laboral: Gabriela Pedrali advierte sobre sus consecuencias para los trabajadores

Durante la reciente aprobación de la **Ley de Reforma Laboral** por parte de la **Cámara de Diputados**, la diputada nacional **Gabriela Pedrali** expresó su rechazo al proyecto del oficialismo, argumentando que en lugar de modernizar, esta reforma precariza el trabajo y facilita despidos. Según Pedrali, el concepto de “libertad” promovido por el presidente **Javier Milei** se traduce en mayores facilidades para que las empresas despidan empleados, trasladando el riesgo al trabajador.

La diputada hizo hincapié en que el proyecto no incluye disposiciones que beneficien a los trabajadores y que, por el contrario, sigue una lógica de deterioro de derechos laborales. Recordó que la flexibilización laboral en Argentina ha tenido resultados negativos en el pasado, citando ejemplos de los gobiernos de **Carlos Menem**, **Fernando de la Rúa** y **Mauricio Macri**, donde se perdieron numerosos puestos de trabajo.

Pedrali advirtió sobre el impacto de esta reforma en las provincias del interior, subrayando la importancia del **mercado interno** para las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas. Aseguró que la reducción del consumo llevaría al cierre de comercios y un aumento del desempleo, debilitando el desarrollo federal.

Además, criticó las derogaciones relacionadas con el derecho de huelga y la organización sindical, argumentando que estas medidas ponen en riesgo la defensa del salario y la negociación colectiva, dejando a los trabajadores en una posición de desventaja.