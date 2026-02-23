El Gobierno Nacional se prepara para una intensa agenda legislativa antes de sesiones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno Nacional tiene una agenda repleta de actividades que comenzará con el cierre de las sesiones extraordinarias. Este viernes se llevará a cabo la formalización de este cierre, donde se abordarán proyectos importantes como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial con Mercosur.

El presidente Javier Milei se prepara para su discurso en la Apertura de la Asamblea Legislativa programada para el 1º de marzo. El lunes, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, liderará una mesa política con miembros clave del Gabinete para definir estrategias legislativas después de la reciente aprobación del Proyecto de Modernización Laboral.

Entre los asistentes a esta reunión se encuentran figuras como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Además, el mismo lunes, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, realizará una visita no oficial a San Carlos de Bariloche, donde se prevé un amplio operativo de seguridad.

El martes, se llevará a cabo otra reunión de Gabinete para establecer los objetivos ministeriales que acompañarán el discurso de Milei, quien destacará los logros de su gestión y anunciará nuevas medidas enfocadas en la reforma laboral.