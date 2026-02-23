Lunes, 23 de Febrero 2026
Docentes de La Rioja se preparan para paritarias clave este lunes a las 9:00
Este lunes a las 9.00, el Ministerio de Educación de La Rioja se reunirá con gremios docentes para discutir una propuesta salarial que podría definir el ciclo lectivo. La expectativa es alta ante advertencias sobre el poder adquisitivo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
La comunidad educativa está atenta a la reunión paritaria que se llevará a cabo este lunes a las 9.00, convocada por el Ministerio de Educación de la Provincia. Este encuentro se da en medio de un clima de hermetismo, donde se espera que el Ejecutivo riojano presente una propuesta económica que busque solucionar el conflicto salarial que afecta a los docentes.

Los reclamos por una recomposición salarial urgente se intensificaron durante el fin de semana, reflejando la presión de los gremios para que se concrete la reunión. Fuentes del sector mencionan que hubo un aumento en las expectativas de los docentes, quienes han estado demandando respuestas claras tras días de incertidumbre sobre el inicio de las negociaciones.

Se anticipa que los representantes de los sindicatos solicitarán una oferta que satisfaga las necesidades del sector, dado el deterioro del poder adquisitivo. El resultado de esta reunión podría influir en la continuidad del ciclo lectivo y en las posibles medidas de fuerza que se discutan en asambleas futuras. Una vez finalizado el encuentro, se espera que los gremialistas compartan detalles sobre los montos y plazos propuestos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial paritaria docente educación conflicto salarial sindicatos docentes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1824 articles →

