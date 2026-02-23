Lunes, 23 de Febrero 2026
Sáenz demanda a Kirchner por elecciones libres: el futuro del peronismo en juego
Política

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, exige elecciones libres en el PJ, criticando a Máximo Kirchner por su control arbitrario del partido. La tensión interna podría impactar en su estructura.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha expresado su preocupación por la situación actual del Partido Justicialista (PJ), pidiendo a Cristina Kirchner que se realicen “elecciones libres” dentro de la organización. En un mensaje en redes sociales, Sáenz instó a los referentes del partido a “volver al Partido de la Victoria” y criticó la dirección arbitraria que, según él, Máximo Kirchner y su círculo están imponiendo.

El mandatario salteño cuestionó cómo las decisiones sobre las autoridades del PJ en provincias como Jujuy y Salta son tomadas desde Buenos Aires, sin consultar a los afiliados. Sáenz enfatizó la necesidad de un cambio verdadero dentro del partido, que se aleje de lo que él considera un manejo ineficaz y autoritario.

Recordó la fundación del Partido de la Victoria en 2003, que buscaba aglutinar a sectores políticos independientes, y destacó que, a pesar de los cambios en la forma de operar, la estructura del PJ nacional sigue siendo controlada por los mismos de siempre. Sáenz concluyó su mensaje subrayando la importancia de recuperar la confianza de los afiliados a través de una renovación real en la conducción partidaria.

