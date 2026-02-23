Sáenz demanda a Kirchner por elecciones libres: el futuro del peronismo en juego

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha expresado su preocupación por la situación actual del Partido Justicialista (PJ), pidiendo a Cristina Kirchner que se realicen “elecciones libres” dentro de la organización. En un mensaje en redes sociales, Sáenz instó a los referentes del partido a “volver al Partido de la Victoria” y criticó la dirección arbitraria que, según él, Máximo Kirchner y su círculo están imponiendo.

El mandatario salteño cuestionó cómo las decisiones sobre las autoridades del PJ en provincias como Jujuy y Salta son tomadas desde Buenos Aires, sin consultar a los afiliados. Sáenz enfatizó la necesidad de un cambio verdadero dentro del partido, que se aleje de lo que él considera un manejo ineficaz y autoritario.

Recordó la fundación del Partido de la Victoria en 2003, que buscaba aglutinar a sectores políticos independientes, y destacó que, a pesar de los cambios en la forma de operar, la estructura del PJ nacional sigue siendo controlada por los mismos de siempre. Sáenz concluyó su mensaje subrayando la importancia de recuperar la confianza de los afiliados a través de una renovación real en la conducción partidaria.