Argentina desaconseja viajar a Irán por la creciente violencia y represión
El Gobierno argentino actualiza su alerta de viaje a Irán, recomendando evitar desplazamientos ante la grave crisis social y política. Se reportan más de 2.000 muertes en protestas y más de 10.000 detenidos.

El Gobierno argentino ha renovado su advertencia para que los ciudadanos eviten viajar a Irán, debido a la grave situación social y política que atraviesa el país. Esta recomendación fue actualizada por el canciller Pablo Quirno y se inscribe en un contexto marcado por protestas masivas y represión estatal. Quirno reiteró la alerta consular emitida el 2 de enero y recomendó a quienes se encuentren en Irán extremar las precauciones y mantenerse informados.

La crisis económica en Irán ha desencadenado un fuerte descontento, con el régimen reconociendo cerca de 2.000 muertes durante las manifestaciones, aunque organizaciones de derechos humanos elevan esta cifra a más de 2.571. Además, más de 10.000 manifestantes han sido detenidos, enfrentando cargos severos que podrían incluir la pena de muerte. La comunidad internacional ha reaccionado, con varios países alertando a sus ciudadanos para que abandonen Irán.

La situación ha generado condenas en América Latina, destacando la postura de Chile, que ha criticado la represión y las muertes en las protestas. Este panorama de tensión se ve complicado aún más por las declaraciones del presidente estadounidense, quien advirtió sobre las consecuencias para los responsables de la represión en Irán.

Etiquetas: argentina política internacional represión en irán alertas consulares protestas masivas derechos humanos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

