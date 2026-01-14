Argentina desaconseja viajar a Irán por la creciente violencia y represión

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno argentino ha renovado su advertencia para que los ciudadanos eviten viajar a Irán, debido a la grave situación social y política que atraviesa el país. Esta recomendación fue actualizada por el canciller Pablo Quirno y se inscribe en un contexto marcado por protestas masivas y represión estatal. Quirno reiteró la alerta consular emitida el 2 de enero y recomendó a quienes se encuentren en Irán extremar las precauciones y mantenerse informados.

La crisis económica en Irán ha desencadenado un fuerte descontento, con el régimen reconociendo cerca de 2.000 muertes durante las manifestaciones, aunque organizaciones de derechos humanos elevan esta cifra a más de 2.571. Además, más de 10.000 manifestantes han sido detenidos, enfrentando cargos severos que podrían incluir la pena de muerte. La comunidad internacional ha reaccionado, con varios países alertando a sus ciudadanos para que abandonen Irán.

La situación ha generado condenas en América Latina, destacando la postura de Chile, que ha criticado la represión y las muertes en las protestas. Este panorama de tensión se ve complicado aún más por las declaraciones del presidente estadounidense, quien advirtió sobre las consecuencias para los responsables de la represión en Irán.