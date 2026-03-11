Miércoles, 11 de Marzo 2026
Ariel Hernández inicia su gestión en el Concejo Deliberante de La Rioja esta semana
Política

Ariel Hernández inicia su gestión en el Concejo Deliberante de La Rioja esta semana

Este miércoles a las 9:00, el Concejo Deliberante de la Capital realizará su sesión N.º 1063, donde asumirá Ariel Hernández tras la renuncia de Alberto Centeno. Se entregarán distinciones a figuras de la cultura local y se abordarán temas clave para la defensa del empleo y los derechos laborales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Este miércoles a las 9.00, se llevará a cabo la sesión N.º 1063 del Concejo Deliberante de la Capital, donde asumirá Ariel Hernández tras la renuncia de Alberto Centeno. La ceremonia se realizará en el Recinto Dr. Ricardo Mercado Luna y será transmitida por la fanpage de la institución.

Durante la sesión se entregarán distinciones a personalidades de la cultura y la sociedad local. Hernández, el nuevo concejal, expresó su compromiso de representar a los trabajadores y trabajadoras, enfocándose en la defensa del empleo local y la seguridad en los espacios de trabajo. Su plan incluye impulsar ordenanzas que prioricen la contratación de mano de obra local en obras públicas y garantizar que se cumplan normativas de seguridad e higiene en todos los entornos laborales.

Asimismo, se comprometió a intervenir en la elaboración del presupuesto municipal para que contemple mejoras salariales y condiciones dignas para los empleados. Hernández se propone ser un canal entre la ciudadanía y el Concejo, asegurando que las preocupaciones laborales sean escuchadas y atendidas.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante asunción ariel hernández empleo local derechos laborales
