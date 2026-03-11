Miércoles, 11 de Marzo 2026
Visconti exige a las provincias un papel protagónico en la gestión minera nacional
Política

Visconti exige a las provincias un papel protagónico en la gestión minera nacional

El diputado Gino Visconti cuestiona la Ley de Glaciares, destacando que las provincias deben decidir sobre sus recursos naturales. Advierte sobre el riesgo de que la minería se convierta en un negocio del poder político.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El diputado nacional Gino Visconti, representante de La Libertad Avanza, se refirió al desarrollo de la minería en Argentina y al debate sobre la Ley de Glaciares. Durante una entrevista en Radio La Red La Rioja, expresó su preocupación por el modelo de gestión de los recursos naturales promovido por el Gobierno provincial.

Visconti enfatizó la necesidad de que la legislación sobre los glaciares incluya el impacto en el desarrollo productivo de las provincias cordilleranas, argumentando que la Constitución establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Según él, estas deben tener la autonomía para decidir sobre su administración y maximizar su potencial.

El legislador también criticó la participación estatal en la minería a través de empresas públicas, señalando que esto podría concentrar el poder en manos del gobierno de turno. Visconti advirtió que la minería no debe convertirse en un negocio controlado por el poder político y cuestionó la falta de transparencia en algunos proyectos mineros en la provincia.

Finalmente, resaltó el potencial minero de Argentina y la importancia de establecer condiciones que atraigan inversiones, sin menospreciar los controles ambientales. Afirmó que el debate sobre la Ley de Glaciares debe integrarse en una discusión más amplia sobre el futuro del desarrollo en el país.

Etiquetas: la rioja gino visconti minería ley de glaciares gobierno provincial desarrollo económico
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2207 articles →

Artículos relacionados

Ariel Hernández inicia su gestión en el Concejo Deliberante de La Rioja esta semana

La UCR cuestiona la gestión de Quintela en la apertura legislativa de La Rioja

Mariana Urbano se convierte en la nueva voz de La Rioja en el Mercosur
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar