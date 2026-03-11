Visconti exige a las provincias un papel protagónico en la gestión minera nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El diputado nacional Gino Visconti, representante de La Libertad Avanza, se refirió al desarrollo de la minería en Argentina y al debate sobre la Ley de Glaciares. Durante una entrevista en Radio La Red La Rioja, expresó su preocupación por el modelo de gestión de los recursos naturales promovido por el Gobierno provincial.

Visconti enfatizó la necesidad de que la legislación sobre los glaciares incluya el impacto en el desarrollo productivo de las provincias cordilleranas, argumentando que la Constitución establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Según él, estas deben tener la autonomía para decidir sobre su administración y maximizar su potencial.

El legislador también criticó la participación estatal en la minería a través de empresas públicas, señalando que esto podría concentrar el poder en manos del gobierno de turno. Visconti advirtió que la minería no debe convertirse en un negocio controlado por el poder político y cuestionó la falta de transparencia en algunos proyectos mineros en la provincia.

Finalmente, resaltó el potencial minero de Argentina y la importancia de establecer condiciones que atraigan inversiones, sin menospreciar los controles ambientales. Afirmó que el debate sobre la Ley de Glaciares debe integrarse en una discusión más amplia sobre el futuro del desarrollo en el país.