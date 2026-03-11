Miércoles, 11 de Marzo 2026
Mariana Urbano se convierte en la nueva voz de La Rioja en el Mercosur
Política

Mariana Urbano se convierte en la nueva voz de La Rioja en el Mercosur

Mariana Urbano asumió como parlamentaria del Mercosur, destacando la importancia de la integración regional y el compromiso con la ciudadanía de La Rioja. Su objetivo es acercar el bloque a la población y promover políticas que beneficien a la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Mariana Urbano ha asumido recientemente como parlamentaria del Mercosur, un acontecimiento significativo para la representación de La Rioja. En su discurso inaugural, destacó que es un honor representar a la provincia en un espacio que surge del voto popular y enfatizó su compromiso con la ciudadanía y el federalismo.

Urbano se comprometió a acercar el MERCOSUR a la población, asegurando que cada ciudadano sienta que este proceso de integración también le pertenece. En su intervención, subrayó la importancia de que la política funcione para mejorar la vida de la gente y prometió llevar la voz de La Rioja hacia la construcción de una región más justa y solidaria.

Además, resaltó el rol de los parlamentarios en el proceso de integración regional, promoviendo iniciativas y debates que fortalezcan el MERCOSUR, el bloque más relevante de América del Sur, que agrupa a cerca de 300 millones de habitantes. Urbano expresó su agradecimiento al gobernador Ricardo Clemente Quintela y a su familia por el apoyo recibido en este nuevo desafío.

