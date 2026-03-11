Mariana Urbano se convierte en la nueva voz de La Rioja en el Mercosur

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Mariana Urbano ha asumido recientemente como parlamentaria del Mercosur, un acontecimiento significativo para la representación de La Rioja. En su discurso inaugural, destacó que es un honor representar a la provincia en un espacio que surge del voto popular y enfatizó su compromiso con la ciudadanía y el federalismo.

Urbano se comprometió a acercar el MERCOSUR a la población, asegurando que cada ciudadano sienta que este proceso de integración también le pertenece. En su intervención, subrayó la importancia de que la política funcione para mejorar la vida de la gente y prometió llevar la voz de La Rioja hacia la construcción de una región más justa y solidaria.

Además, resaltó el rol de los parlamentarios en el proceso de integración regional, promoviendo iniciativas y debates que fortalezcan el MERCOSUR, el bloque más relevante de América del Sur, que agrupa a cerca de 300 millones de habitantes. Urbano expresó su agradecimiento al gobernador Ricardo Clemente Quintela y a su familia por el apoyo recibido en este nuevo desafío.