La UCR cuestiona la gestión de Quintela en la apertura legislativa de La Rioja

El radicalismo riojano criticó fuertemente al gobernador Ricardo Quintela tras su discurso en la 141º apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Consideran que su alocución estuvo marcada por "silencios" y "falta de rumbo", dejando a los ciudadanos sin respuestas a los problemas que enfrenta la provincia.

Desde el Comité, expresaron que el mensaje del gobernador debía informar sobre la administración y establecer lineamientos de gobierno, pero en cambio, se presentó un discurso repleto de generalidades. Señalaron que no se abordaron temas cruciales como la crisis en el sistema de salud pública y la situación de la educación provincial.

Además, cuestionaron la falta de mención al “bono verde” y al estado financiero de la provincia, destacando que La Rioja es actualmente la única provincia en default por no haber pagado los intereses correspondientes. En este contexto, el comunicado subrayó la contradicción de anunciar nuevos proyectos energéticos sin haber cumplido con obligaciones anteriores.

Finalmente, el partido enfatizó que tras décadas de un mismo modelo político, persisten problemas estructurales como la pobreza y la dependencia del empleo público, aspectos que el discurso del gobernador evitó mencionar.