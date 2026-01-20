Aumentan las ayudas para residencias de mayores en La Rioja: ahora alcanzan los 900 euros

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja ha decidido incrementar las ayudas para las plazas en residencias de mayores privadas, elevando la cuantía máxima a 900 euros mensuales, un aumento de 152 euros respecto a la cifra anterior. Esta medida beneficiará a casi 900 personas que actualmente reciben este apoyo económico, permitiendo una mejora en la atención a los mayores en la comunidad.

La decisión fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno, y se estima que requerirá una inversión adicional de 1,5 millones de euros en el presupuesto del año 2026. Según el consejero portavoz, Alfonso Domínguez, el monto estipulado por el Estado de 747 euros era insuficiente, considerando que no se ajusta al costo real de los centros residenciales en La Rioja.

Con esta actualización, el Ejecutivo busca reforzar el sistema de atención residencial, que actualmente cubre a más de 3.000 personas. Además, se utilizará una habilitación normativa para ajustar las cuantías estatales, asegurando así una atención digna y acorde a las necesidades de la población mayor y dependiente.