Martes, 20 de Enero 2026
Aumentan las ayudas para residencias de mayores en La Rioja: ahora alcanzan los 900 euros
Política

Aumentan las ayudas para residencias de mayores en La Rioja: ahora alcanzan los 900 euros

El Gobierno de La Rioja incrementará las ayudas para residencias de mayores en 152 euros, alcanzando los 900 euros mensuales. Este cambio beneficiará a casi 900 personas, con un presupuesto adicional de 1,5 millones de euros para 2026, buscando garantizar una atención digna y acorde a las necesidades de los mayores en la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de La Rioja ha decidido incrementar las ayudas para las plazas en residencias de mayores privadas, elevando la cuantía máxima a 900 euros mensuales, un aumento de 152 euros respecto a la cifra anterior. Esta medida beneficiará a casi 900 personas que actualmente reciben este apoyo económico, permitiendo una mejora en la atención a los mayores en la comunidad.

La decisión fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno, y se estima que requerirá una inversión adicional de 1,5 millones de euros en el presupuesto del año 2026. Según el consejero portavoz, Alfonso Domínguez, el monto estipulado por el Estado de 747 euros era insuficiente, considerando que no se ajusta al costo real de los centros residenciales en La Rioja.

Con esta actualización, el Ejecutivo busca reforzar el sistema de atención residencial, que actualmente cubre a más de 3.000 personas. Además, se utilizará una habilitación normativa para ajustar las cuantías estatales, asegurando así una atención digna y acorde a las necesidades de la población mayor y dependiente.

Publicidad
Etiquetas: la rioja gobierno provincial ayudas residencias mayores política social atención digna
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1129 articles →

Artículos relacionados

La plaza de Capital pasa a ser dominio privado: preocupación entre los vecinos

Milei se perfila como un nuevo líder populista en América Latina

Debate sobre reforma laboral genera inquietud en el sector trabajador argentino
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar