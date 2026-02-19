Bancos en La Rioja se suman a paro nacional por reforma laboral el 19 de febrero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Asociación Bancaria Seccional La Rioja ha anunciado un paro total de 24 horas para el 19 de febrero, que afectará la atención presencial y el teletrabajo en la provincia. Este movimiento se alinea con una convocatoria a nivel nacional, donde el gremio expresó su rechazo al proyecto de reforma laboral que se discute en el país, al que consideran un "ataque directo" a las conquistas históricas del sector.

La modalidad de la protesta incluye la no asistencia a los lugares de trabajo y la desconexión total de quienes operan bajo la modalidad de home office, lo que garantizará un cese absoluto de actividades en las entidades financieras. Los representantes sindicales han llamado a la unidad de todos los empleados del sector para asegurar una participación masiva, enfatizando la necesidad de un compromiso colectivo para defender sus derechos.

El paro concluirá bajo la consigna "Sin derechos no hay libertad. Unidad, solidaridad y lucha", con el objetivo de sentar una postura firme ante las reformas laborales y proteger los marcos legales que resguardan la labor de los trabajadores bancarios.