Bullrich se reúne con la familia de Jeremías Monzón en medio de la tensión legislativa

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Familiares de Jeremías Monzón, un adolescente asesinado en diciembre en Santo Tomé, se reunirán con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este viernes a las 11:45 en el Senado. El encuentro se produce en un contexto donde el Gobierno busca avanzar en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, un tema que ha generado controversia y que aún no ha logrado consenso en el Congreso.

Jeremías fue atacado por tres adolescentes, quienes le propinaron 23 puñaladas. Dos de los agresores fueron devueltos a sus familias al ser considerados no punibles, lo que ha reavivado el debate sobre el sistema penal juvenil. La tercera implicada, Milagros A., de 16 años, se encuentra en un Instituto de Menores, mientras que su madre enfrenta cargos como partícipe necesaria. Este caso resalta las limitaciones del marco legal vigente y la desconexión entre las demandas de las víctimas y las respuestas políticas.

La reunión de Bullrich con la familia de Monzón ocurre en un contexto de creciente presión para reformar las políticas de seguridad, aunque hasta ahora las iniciativas legislativas no han logrado materializarse en cambios efectivos.