Miércoles, 18 de Marzo 2026
Kicillof arremete contra Milei: críticas sobre su gestión en La Plata
Política

Kicillof arremete contra Milei: críticas sobre su gestión en La Plata

Axel Kicillof lanzó un nuevo centro de estudios en La Plata, criticando fuertemente al presidente Javier Milei por el estancamiento económico y la caída del empleo formal. Destacó que la inversión extranjera es negativa por primera vez en 20 años y alertó sobre el aumento de la pobreza.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en un acto realizado en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. La nueva institución se perfila como un "semillero" para su proyecto presidencial, buscando cuestionar las políticas económicas del presidente Javier Milei.

Kicillof dedicó más de una hora a exponer lo que llamó las "10 mentiras" del actual gobierno, enfatizando el estancamiento económico y la destrucción del empleo formal. Afirmó que, por primera vez en 20 años, la inversión extranjera directa es negativa, y denunció que la precarización laboral se ha intensificado, afectando especialmente a quienes gozan de mayores derechos laborales.

Sobre la situación de la pobreza, el gobernador ironizó acerca de las cifras presentadas por Milei, enfatizando que las caídas salariales han llevado a un aumento en la pobreza. También criticó la gestión de la inflación, argumentando que los costos de vida han superado los ingresos, lo que lleva a las familias a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas.

Etiquetas: argentina gobierno nacional economía inflación empleo pobreza
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