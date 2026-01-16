Sábado, 17 de Enero 2026
Cámara Federal avanza en la investigación de la causa $LIBRA tras embargos confirmados
Política

Cámara Federal avanza en la investigación de la causa $LIBRA tras embargos confirmados

La Cámara Federal confirmó embargos patrimoniales de $36.875.000 en la causa por estafa cripto relacionada al caso $LIBRA, instando a avanzar en la investigación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Cámara Federal ha confirmado los embargos patrimoniales en la causa relacionada con la presunta estafa cripto del caso $LIBRA. Aunque ratificó la medida, ordenó que se revisen y, si es necesario, se amplíen antes de su posible levantamiento.

El tribunal, específicamente la Sala I, estableció que los embargos, inicialmente fijados en $36.875.000 con un plazo de 90 días, deberán ajustarse conforme avance la investigación y la complejidad del caso. El juez Marcelo Martínez de Giorgi debe garantizar un “aval patrimonial prudente” que asegure los objetivos del proceso.

Los embargos afectan a varios imputados, incluyendo a Hayden Mark Davis y Sergio Daniel Morales. La Cámara también instó al juez a acelerar la instrucción y la producción de pruebas, advirtiendo que, si el caso no avanza, las medidas cautelares podrían perder justificación.

Además, se mencionó la posible inclusión de nuevas víctimas, con un perjuicio estimado en casi dos millones de dólares, y se aludió a la denuncia contra el presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda, lo que añade un componente político significativo a la causa.

Publicidad
Etiquetas: argentina justicia estafa cripto cámara federal política investigación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

779 articles →

Artículos relacionados

Gobernadores en La Rioja esperan definiciones sobre compensaciones laborales tras debate nacional

La Capital inicia programa intensivo de bacheo para mejorar calles en la ciudad

La CGT logra avances en la reforma laboral tras negociaciones con el Gobierno
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar