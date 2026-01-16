Cámara Federal avanza en la investigación de la causa $LIBRA tras embargos confirmados

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Cámara Federal ha confirmado los embargos patrimoniales en la causa relacionada con la presunta estafa cripto del caso $LIBRA. Aunque ratificó la medida, ordenó que se revisen y, si es necesario, se amplíen antes de su posible levantamiento.

El tribunal, específicamente la Sala I, estableció que los embargos, inicialmente fijados en $36.875.000 con un plazo de 90 días, deberán ajustarse conforme avance la investigación y la complejidad del caso. El juez Marcelo Martínez de Giorgi debe garantizar un “aval patrimonial prudente” que asegure los objetivos del proceso.

Los embargos afectan a varios imputados, incluyendo a Hayden Mark Davis y Sergio Daniel Morales. La Cámara también instó al juez a acelerar la instrucción y la producción de pruebas, advirtiendo que, si el caso no avanza, las medidas cautelares podrían perder justificación.

Además, se mencionó la posible inclusión de nuevas víctimas, con un perjuicio estimado en casi dos millones de dólares, y se aludió a la denuncia contra el presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda, lo que añade un componente político significativo a la causa.