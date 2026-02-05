Jueves, 5 de Febrero 2026
Cambio en Hacienda: Fabián Blanco se prepara para asumir en La Rioja antes de fin de mes
Fabián Blanco asume como Ministro de Hacienda, marcando el primer cambio en el gabinete provincial. Su gestión será clave para enfrentar los desafíos económicos y fortalecer sectores como la olivicultura y vitivinicultura. ¿Qué cambios se avecinan en la administración pública?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Fabián Blanco asumirá como Ministro de Hacienda, marcando el primer cambio en el gabinete provincial de La Rioja. Este movimiento se da en un contexto de reestructuraciones que buscan optimizar la administración y responder a las demandas económicas de la región. Actualmente, Blanco se desempeñaba como secretario de Hacienda y ha trabajado estrechamente con el gobernador Ricardo Quintela.

Su nombramiento se produce en un momento crítico para la economía provincial, donde sectores como la olivicultura y la vitivinicultura son esenciales. La gestión de Blanco se centrará en implementar políticas que favorezcan el desarrollo de estas industrias y en negociar recursos con el gobierno nacional.

Por otro lado, Jorge Quintero, quien ocupó el cargo desde la administración de Sergio Casas, dejará su puesto en buenos términos. Se espera que otros intendentes de localidades con gestiones exitosas puedan unirse al gabinete de Quintela, lo que podría fortalecer el equipo de gobierno. Este proceso de reestructuración es una respuesta a los desafíos económicos actuales que enfrenta la provincia.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial ministerio de hacienda reestructuración gabinete economía ricardo quintela
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

