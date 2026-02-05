Cambio en Hacienda: Fabián Blanco se prepara para asumir en La Rioja antes de fin de mes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Fabián Blanco asumirá como Ministro de Hacienda, marcando el primer cambio en el gabinete provincial de La Rioja. Este movimiento se da en un contexto de reestructuraciones que buscan optimizar la administración y responder a las demandas económicas de la región. Actualmente, Blanco se desempeñaba como secretario de Hacienda y ha trabajado estrechamente con el gobernador Ricardo Quintela.

Su nombramiento se produce en un momento crítico para la economía provincial, donde sectores como la olivicultura y la vitivinicultura son esenciales. La gestión de Blanco se centrará en implementar políticas que favorezcan el desarrollo de estas industrias y en negociar recursos con el gobierno nacional.

Por otro lado, Jorge Quintero, quien ocupó el cargo desde la administración de Sergio Casas, dejará su puesto en buenos términos. Se espera que otros intendentes de localidades con gestiones exitosas puedan unirse al gabinete de Quintela, lo que podría fortalecer el equipo de gobierno. Este proceso de reestructuración es una respuesta a los desafíos económicos actuales que enfrenta la provincia.