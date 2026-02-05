Jueves, 5 de Febrero 2026
Reforma laboral genera preocupación en trabajadores riojanos, advierte Quintela
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional podría reducir en un 30% los recursos que se transfieren a las provincias, afectando gravemente la salud y educación.

El gobernador Ricardo Quintela expresó su preocupación por la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional, advirtiendo que esta podría desfinanciar a las provincias con una reducción del 30% en los recursos de coparticipación. Quintela señaló que la iniciativa amenaza no solo las finanzas provinciales, sino también los derechos laborales de millones de trabajadores argentinos.

Según el mandatario, la reforma podría generar un ambiente de inestabilidad laboral, permitiendo despidos masivos sin indemnización y limitando la representación gremial. Esto, a su juicio, pone en riesgo la protección legal de los trabajadores y busca debilitar el rol de los sindicatos en la defensa de sus derechos.

Quintela destacó que la reducción de recursos afectará a servicios esenciales como salud, educación y obras públicas, incrementando las desigualdades en el país. Hizo un llamado a los legisladores nacionales para que evalúen el impacto de la reforma y defiendan tanto el federalismo como los derechos laborales, enfatizando que no se debe ajustar sobre el trabajo ni sobre las provincias para sostener un modelo económico excluyente.

