Propuesta de diálogo con Nación: Herrera busca un enfoque proactivo para La Rioja
Propuesta de diálogo con Nación: Herrera busca un enfoque proactivo para La Rioja

La Rioja es la única provincia que no ha recibido fondos del gobierno nacional, lo que crea una situación financiera delicada y pone en riesgo el pago de sueldos. La administración actual enfrenta un contexto muy difícil y busca mantener el diálogo sin comprometer la dignidad provincial.

La situación financiera de La Rioja es crítica, según el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera. Durante una entrevista, destacó que la provincia es la única en el país que no ha recibido fondos del gobierno nacional, lo que agrava la asfixia económica que enfrenta.

Herrera afirmó que, a pesar de las dificultades, la administración provincial se mantiene ordenada, permitiendo la supervivencia sin caer en el caos. Resaltó que otras provincias dependen del gobierno nacional para pagar salarios, lo que contrasta con la situación en La Rioja, donde se busca garantizar el pago de sueldos mediante ajustes.

El funcionario subrayó la disposición al diálogo con la Nación, pero enfatizó que esto no implica aceptar condiciones que perjudiquen a la provincia. “Reclamar lo que nos corresponde es diferente a mendigar”, señaló, refiriéndose a la necesidad de mantener la dignidad provincial en las negociaciones.

