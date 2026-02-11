Miércoles, 11 de Febrero 2026
Camioneros bloquean Ruta 38: protestas en La Rioja por la Reforma Laboral
Política

Camioneros bloquean Ruta 38: protestas en La Rioja por la Reforma Laboral

Camioneros se movilizan en la Ruta 38 afectando el tránsito en la Ciudad de La Rioja, protestando contra la Reforma Laboral que se debate hoy en el Senado. La tensión crece mientras los trabajadores exigen que sus voces sean escuchadas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
La Ciudad de La Rioja enfrenta una situación tensa debido a las manifestaciones del gremio de Camioneros, que comenzó desde la madrugada de este miércoles en la Ruta 38. Los trabajadores han bloqueado el tránsito como parte de su protesta contra la Reforma Laboral que se discute en el Senado de la Nación.

Desde las primeras horas, el ambiente se ha cargado de incertidumbre, con un notable apoyo a la movilización en distintos puntos de la ciudad. Los manifestantes buscan visibilizar su rechazo a los cambios legislativos, argumentando que estos representan un retroceso en sus derechos laborales. La custodia policial se encuentra presente para evitar incidentes durante el desarrollo de la jornada.

Las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de la postura del gremio, convocando a más trabajadores a unirse a la protesta. A medida que avanza el día, se anticipa que las manifestaciones seguirán, reflejando la determinación de los trabajadores por defender sus derechos, mientras la atención se centra en las decisiones del Senado que podrían impactar el futuro laboral de numerosos argentinos.

Etiquetas: la rioja camioneros protesta reforma laboral senado derechos laborales
