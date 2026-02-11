Gabriela Pedrali se opone a la reducción de edad de imputabilidad en el Congreso

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La diputada nacional Gabriela Pedrali expresó su oposición al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Según Pedrali, esta iniciativa es una respuesta superficial a la inseguridad, ya que carece de soluciones efectivas y políticas integrales.

En una reunión con autoridades de Niñez y Adolescencia de La Rioja, la legisladora analizó el impacto que tendría esta normativa en la provincia, resaltando las diferencias entre las problemáticas locales y las perspectivas de la administración central. En este contexto, se enfatizó la importancia de un enfoque preventivo en lugar de uno punitivo para abordar la situación de los jóvenes en el interior del país.

La diputada subrayó que la aprobación del proyecto podría generar dificultades operativas y sociales en las comunidades locales. Pedrali reafirmó su compromiso de representar los intereses de los riojanos en el Congreso, abogando por una gestión de la seguridad que incluya planes de fondo y una mirada federal que contemple herramientas de integración para la juventud.