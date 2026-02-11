Reforma laboral en debate: cambios en indemnizaciones y regulación de plataformas afectan a trabajadores en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La discusión sobre la reforma laboral en Argentina avanza con la presentación del texto final que será sometido a debate en el Senado. Este documento es el resultado de un diálogo entre la senadora Patricia Bullrich y diversos bloques, buscando un consenso que reduzca la litigiosidad y fomente la contratación en el sector privado.

El eje central de la reforma es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obligará a los empleadores a contribuir mensualmente entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, funcionando como un seguro de desempleo privado. Esto reemplaza la indemnización por despidos, permitiendo a los trabajadores acceder a sus cuentas individuales en caso de desvinculación.

La reforma también afectará a sectores críticos, regulando la situación de trabajadores de plataformas digitales, quienes serán considerados "prestadores independientes". Además, se establecen nuevas normas para servicios esenciales, obligando a los gremios a garantizar un mínimo del 75% de prestación durante huelgas y tipificando como "infracción muy grave" la obstrucción a empresas.

Uno de los puntos más debatidos es la modificación de la Ley 14.250, que a partir del 1 de enero de 2028 eliminará la obligatoriedad de cuotas solidarias, permitiendo que ningún trabajador sufra descuentos sin su consentimiento. También se impondrá un límite a las contribuciones patronales, restringiendo la recaudación de las cúpulas gremiales y empresariales.