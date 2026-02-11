Miércoles, 11 de Febrero 2026
Reforma laboral en debate: cambios en indemnizaciones y regulación de plataformas afectan a trabajadores en La Rioja
Reforma laboral en debate: cambios en indemnizaciones y regulación de plataformas afectan a trabajadores en La Rioja

La reforma laboral en Argentina propone un nuevo Fondo de Asistencia Laboral con contribuciones mensuales de hasta 2,5% de la masa salarial, impactando la indemnización por despidos. Las plataformas digitales serán reguladas, y se exige un mínimo del 75% de servicios esenciales durante huelgas. Además, se limita el descuento sindical sin consentimiento, lo que podría afectar la financiación de gremios.

La discusión sobre la reforma laboral en Argentina avanza con la presentación del texto final que será sometido a debate en el Senado. Este documento es el resultado de un diálogo entre la senadora Patricia Bullrich y diversos bloques, buscando un consenso que reduzca la litigiosidad y fomente la contratación en el sector privado.

El eje central de la reforma es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obligará a los empleadores a contribuir mensualmente entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, funcionando como un seguro de desempleo privado. Esto reemplaza la indemnización por despidos, permitiendo a los trabajadores acceder a sus cuentas individuales en caso de desvinculación.

La reforma también afectará a sectores críticos, regulando la situación de trabajadores de plataformas digitales, quienes serán considerados "prestadores independientes". Además, se establecen nuevas normas para servicios esenciales, obligando a los gremios a garantizar un mínimo del 75% de prestación durante huelgas y tipificando como "infracción muy grave" la obstrucción a empresas.

Uno de los puntos más debatidos es la modificación de la Ley 14.250, que a partir del 1 de enero de 2028 eliminará la obligatoriedad de cuotas solidarias, permitiendo que ningún trabajador sufra descuentos sin su consentimiento. También se impondrá un límite a las contribuciones patronales, restringiendo la recaudación de las cúpulas gremiales y empresariales.

Etiquetas: argentina reforma laboral senado política fondo de asistencia laboral sindicatos
