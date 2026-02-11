Miércoles, 11 de Febrero 2026
Movilización de la CGT en La Rioja: trabajadores se oponen a la reforma laboral
Movilización de la CGT en La Rioja: trabajadores se oponen a la reforma laboral

Más de 70 sindicatos de La Rioja marcharán este miércoles a las 9.30 en rechazo a la reforma laboral que se discutirá en el Congreso Nacional. La movilización comenzará en la sede de la CGT y culminará en la Plaza 25 de Mayo con un documento consensuado.

La movilización convocada por la CGT Regional La Rioja se llevará a cabo este miércoles a las 9.30 horas, en oposición al proyecto de reforma laboral que se discutirá en el Congreso Nacional. Más de 70 organizaciones sindicales de diversos sectores se reunieron en un plenario provincial para organizar la protesta.

La concentración comenzará en la sede de la CGT y avanzará por calle San Martín hasta el Banco Nación, continuando por Pelagio B. Luna y culminando en la Plaza 25 de Mayo, donde se leerá un documento consensuado. Daniel Mercado, referente sindical, destacó la importancia de la jornada y la responsabilidad del arco político provincial en la discusión de la reforma.

Mercado subrayó que el encuentro tuvo como propósito definir la logística de los gremios en la movilización, que se enmarca en una convocatoria nacional. Afirmó que es crucial evitar la aprobación total de la reforma laboral y que la provincia apoya la oposición a este proyecto.

