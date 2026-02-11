Movilización de la CGT en La Rioja: trabajadores se oponen a la reforma laboral

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La movilización convocada por la CGT Regional La Rioja se llevará a cabo este miércoles a las 9.30 horas, en oposición al proyecto de reforma laboral que se discutirá en el Congreso Nacional. Más de 70 organizaciones sindicales de diversos sectores se reunieron en un plenario provincial para organizar la protesta.

La concentración comenzará en la sede de la CGT y avanzará por calle San Martín hasta el Banco Nación, continuando por Pelagio B. Luna y culminando en la Plaza 25 de Mayo, donde se leerá un documento consensuado. Daniel Mercado, referente sindical, destacó la importancia de la jornada y la responsabilidad del arco político provincial en la discusión de la reforma.

Mercado subrayó que el encuentro tuvo como propósito definir la logística de los gremios en la movilización, que se enmarca en una convocatoria nacional. Afirmó que es crucial evitar la aprobación total de la reforma laboral y que la provincia apoya la oposición a este proyecto.