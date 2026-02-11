Cultura en La Rioja: desafíos ante el desfinanciamiento del gobierno nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió en la Casa de Gobierno con músicos, bailarines, artesanos y otros hacedores culturales de La Rioja para discutir las repercusiones del desfinanciamiento nacional en el ámbito cultural y las economías regionales. Durante el encuentro, enfatizó la relevancia de la cultura como un pilar de identidad y compromiso colectivo.

Quintela expresó su aprecio por los mensajes de esperanza de los artistas, quienes compartieron las dificultades que enfrentan para mantener sus proyectos y espacios de formación. El gobernador contextualizó la situación actual del país, señalando que los recortes del Estado nacional impactan de manera más severa en las provincias y en áreas sensibles como la cultura.

A pesar de las adversidades, reafirmó el compromiso de su gestión de apoyar el sector cultural, indicando que es fundamental para la identidad del pueblo. La secretaria de Culturas, Patricia Herrera, también participó en el diálogo, destacando la necesidad de fortalecer el trabajo en el interior de la provincia y la importancia de la cultura como herramienta de expresión e identidad.