Trabajadores de La Rioja en alerta: la reforma laboral del Gobierno genera preocupación

La crítica al Proyecto de Modernización Laboral del Gobierno ha sido contundente por parte de José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado. Durante sus declaraciones, Mayans expresó que el proyecto “va en contra de los trabajadores” y advirtió que “viola” el artículo 14 bis, que protege los derechos laborales y sociales.

Además, el senador destacó que la iniciativa contraviene tratados internacionales, incluyendo propuestas como la del Banco de Horas. Mayans calificó la situación salarial actual como “preocupante”, señalando que los salarios son “mínimos” y no permiten una vida digna. También alertó sobre la intención del oficialismo de afectar las cajas previsionales de las provincias.

El rechazo a esta reforma se ha intensificado en diversos sectores, incluidas organizaciones sociales y sindicatos, quienes advierten que la propuesta impactará no solo a los trabajadores actuales, sino también a las futuras generaciones. A pesar de esto, desde el oficialismo se sostiene que la modernización laboral es esencial para atraer inversiones y adaptarse a un mundo en constante cambio.

El debate en el ámbito legislativo promete ser tenso, y la polarización en torno a este tema podría influir en otras áreas de la política nacional.