Martes, 10 de Marzo 2026
Compromiso del Gobierno provincial: nuevas medidas para garantizar la seguridad de los riojanos
Política

Compromiso del Gobierno provincial: nuevas medidas para garantizar la seguridad de los riojanos

La vicegobernadora Teresita Madera reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de proteger a la población, incluso ante políticas nacionales adversas. Anunció un proyecto para fortalecer la formación de médicos residentes, crucial para el sistema de salud local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
Durante la apertura del 141° período legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja, la vicegobernadora Teresita Madera destacó la importancia de mantener un Estado presente que proteja a la población en un contexto nacional complicado. Madera enfatizó que el mensaje del gobernador reafirma el compromiso del Gobierno provincial de priorizar a la gente.

La vicegobernadora también hizo hincapié en que la Provincia se dedicará a mitigar los efectos de las políticas nacionales que impactan en áreas como la obra pública y la vivienda. En este sentido, valoró el envío a la Legislatura de un proyecto de ley destinado a los médicos residentes, con el objetivo de garantizar su formación y fortalecer el sistema de salud.

Por último, Madera mencionó que la Cámara de Diputados mantendrá un enfoque de trabajo basado en el diálogo y la participación, buscando construir leyes que reflejen las necesidades de la comunidad. Este método busca abordar los desafíos que surgen en un momento de incertidumbres nacionales.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial apertura legislativa política obra pública salud
