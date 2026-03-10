Compromiso del Gobierno provincial: nuevas medidas para garantizar la seguridad de los riojanos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante la apertura del 141° período legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja, la vicegobernadora Teresita Madera destacó la importancia de mantener un Estado presente que proteja a la población en un contexto nacional complicado. Madera enfatizó que el mensaje del gobernador reafirma el compromiso del Gobierno provincial de priorizar a la gente.

La vicegobernadora también hizo hincapié en que la Provincia se dedicará a mitigar los efectos de las políticas nacionales que impactan en áreas como la obra pública y la vivienda. En este sentido, valoró el envío a la Legislatura de un proyecto de ley destinado a los médicos residentes, con el objetivo de garantizar su formación y fortalecer el sistema de salud.

Por último, Madera mencionó que la Cámara de Diputados mantendrá un enfoque de trabajo basado en el diálogo y la participación, buscando construir leyes que reflejen las necesidades de la comunidad. Este método busca abordar los desafíos que surgen en un momento de incertidumbres nacionales.