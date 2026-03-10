Martes, 10 de Marzo 2026
La Legislatura inicia su 141° Período de Sesiones: prioridades y desafíos para este año
La Legislatura inicia su 141° Período de Sesiones: prioridades y desafíos para este año

La Legislatura provincial ha iniciado su 141° Período de Sesiones Ordinarias, con la designación de nuevos autoridades y la propuesta de realizar sesiones cada primer y tercer jueves del mes. Los detalles sobre la agenda del Gobernador serán clave.

El 141° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial dio inicio en una sesión inaugural llevada a cabo en el Recinto Pedro Ignacio de Castro Barros. Este evento reunió a autoridades legislativas, funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, legisladores nacionales, y otros representantes de organismos nacionales en La Rioja.

La sesión comenzó con el izamiento de las Banderas de Ceremonia, a cargo de la diputada Silvia Flores y sus colegas Raúl Cabral y Omar Castro. Durante la sesión, se leyó el Decreto de Convocatoria, estableciendo el 9 de marzo como la fecha de apertura de las sesiones ordinarias, en función de la agenda del Gobernador y la Vicegobernadora.

Conforme al artículo 119 de la Constitución Provincial, se designaron al vicepresidente 1° y 2° de la Legislatura, aprobándose la propuesta del Bloque Justicialista para nombrar a los diputados Claudio Ruiz e Ismael Bordagaray. Además, se conformaron la Sala Acusadora y la Sala de Sentencia de Juicio Político mediante sorteo.

El diputado Cristian Pérez sugirió que las sesiones ordinarias se celebren el primer y tercer jueves de cada mes a las 10:00 horas. Al final de la sesión, se decidió un cuarto intermedio para recibir al Gobernador Ricardo Quintela, quien pronunciará su discurso anual.

Etiquetas: la rioja legislatura provincial sesiones ordinarias gobierno provincial ricardo quintela política
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2185 articles →

