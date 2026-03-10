Martes, 10 de Marzo 2026
Quintela alerta sobre deuda millonaria con Nación en la apertura de sesiones
Política

Quintela alerta sobre deuda millonaria con Nación en la apertura de sesiones

El gobernador Ricardo Quintela denunció que la deuda de Nación con La Rioja supera los mil millones de dólares, afirmando que la provincia enfrenta su momento más crítico. Su discurso resalta la lucha por mantener salarios y derechos frente al abandono del poder central.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador Ricardo Quintela expuso la grave situación económica que enfrenta La Rioja, señalando que la deuda de la Nación con la provincia supera los mil millones de dólares. En su discurso, destacó el impacto negativo de las políticas del Gobierno Nacional, describiendo el momento actual como el más complejo de la historia reciente.

Quintela cuestionó cómo gestionar una provincia que se siente «castigada» por el poder central, planteando interrogantes sobre los ajustes en salarios, educación y salud. También subrayó la caída de la construcción, comparándola con los niveles críticos de la pandemia, lo que ha generado una incertidumbre extrema para muchas familias.

El mandatario rechazó cualquier subordinación a la administración central, afirmando que La Rioja no pide limosnas, sino que exige lo que le corresponde. Además, criticó la gestión de Milei, argumentando que su enfoque económico desatiende a la mayoría de la población.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela deuda provincial política gobierno nacional crisis económica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2181 articles →

Artículos relacionados

Protestas en La Rioja exigen igualdad y derechos laborales en el Día de la Mujer

Ricardo Quintela marca el rumbo en la apertura de sesiones de la Legislatura de La Rioja

Quintela exige fondos para La Rioja en el inicio de sesiones legislativas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar