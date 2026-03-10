Nuevos fueros judiciales: un avance que promete transformar la justicia en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el marco de la apertura del 110° período de sesiones ordinarias, el gobernador Ricardo Quintela se dirigió a la Cámara de Diputados y destacó la importancia del Estado en áreas como salud, educación y seguridad. Quintela reafirmó que La Rioja es la provincia más segura del país, respaldado por estadísticas oficiales, y anunció la implementación de nuevos fueros judiciales.

Durante su discurso, enfatizó que "en La Rioja el Estado no se retirará de sus obligaciones básicas", subrayando la necesidad de un sistema público de salud robusto y presente. Quintela defendió la continuidad de este modelo, asegurando que no se permitirá la falta de médicos y resaltó la importancia de un enfoque federal en salud.

En cuanto a la educación, el gobernador denunció los recortes nacionales que han afectado el sector, alcanzando casi el 48%. A pesar de esta situación, reafirmó el compromiso provincial con la formación docente. Además, confirmó que el nuevo Fuero de Familia, Niñez y Adultos Mayores comenzará a funcionar el 31 de marzo, buscando mejorar el acceso a la justicia para la comunidad.