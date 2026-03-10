Martes, 10 de Marzo 2026
Política

Quintela reafirma su compromiso con el federalismo en la Legislatura riojana

El gobernador Ricardo Quintela inauguró el período legislativo enfatizando la defensa de los intereses de La Rioja ante ajustes del Gobierno Nacional. Rechazó acusaciones de golpismo, reafirmando su compromiso con el federalismo y la producción local. Su discurso marcó una clara distancia con las políticas nacionales, destacando la necesidad de diálogo y respeto.

Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Durante la apertura del año legislativo, el gobernador Ricardo Quintela expuso su postura en la Legislatura provincial, abordando la tensión existente con el Gobierno Nacional. En su discurso, enfatizó la importancia de salvaguardar los intereses locales frente a las críticas y ajustes recientes que ha recibido.

Quintela respondió a las acusaciones de desestabilizador, defendiendo el federalismo y el sistema democrático. Afirmó que su defensa de la producción y el trabajo no debe ser confundida con actos golpistas. "Defender el trabajo y la producción no es golpismo", destacó, reafirmando su compromiso con la dignidad de la provincia.

El gobernador también hizo referencia a su experiencia durante crisis pasadas en Argentina, sugiriendo que la falta de diálogo actual podría llevar a una situación crítica. "Fui un integrante amargo del proceso del 2001", recordó, alertando sobre las posibles consecuencias de la intransigencia política.

Quintela cerró su intervención reafirmando su defensa de los fondos coparticipables y los derechos de los riojanos, dejando clara la distancia que existe entre La Rioja y las políticas de la Casa Rosada.

TL;DR

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2193 articles →

