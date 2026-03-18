Conversatorio sobre Reforma Laboral en La Rioja: CGT invita a Wado de Pedro y Recalde

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El Conversatorio Reforma Laboral Argentina se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 11:30 horas en el edificio de la CGT, situado en San Martín 132. Este evento ha sido convocado por el triúnvirato de la CGT Regional La Rioja, compuesto por los delegados Daniel Mercado, Sebastián Di Fiori y Eduardo Peña, y busca generar un espacio de debate sobre las propuestas de reforma laboral en el país.

Entre los oradores se encuentran el senador nacional Mariano Recalde, el senador Eduardo "Wado" de Pedro y los senadores por La Rioja, Florencia López y Fernando Rejal. La jornada se enfoca en el análisis del panorama laboral actual y la necesidad de adaptarse a los cambios que enfrenta el mercado laboral argentino. Se espera la participación activa de gremios, comisiones directivas y delegados, quienes deberán asistir con identidad institucional.

La importancia de este conversatorio radica en la posibilidad de intercambiar ideas y propuestas entre actores sindicales y políticos, en un contexto que demanda urgentemente cambios. La organización ha alentado a los asistentes a llevar banderas y remeras identificadoras, con el fin de fomentar un ambiente de camaradería y visibilizar a cada grupo durante el encuentro.