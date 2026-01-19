Miércoles, 21 de Enero 2026
Crisis educativa en La Rioja: falta de inversión y reformas urgentes según Bosetti
Crisis educativa en La Rioja: falta de inversión y reformas urgentes según Bosetti

Néstor Gabriel Bosetti alerta sobre la crisis educativa en La Rioja, señalando que la falta de inversión y reformas profundas compromete el futuro de la educación.

Néstor Gabriel Bosetti ha expresado su preocupación por la crisis educativa en La Rioja, señalando que la falta de inversión y la necesidad de una reforma profunda son impedimentos para garantizar una educación de calidad. Afirmó que sin estos cambios, no es posible avanzar en el sector educativo.

Durante su declaración, Bosetti enfatizó que la situación actual exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades, ya que los estudiantes y docentes están enfrentando serias dificultades. La falta de recursos y la ausencia de políticas efectivas están afectando directamente el proceso educativo en la provincia.

Etiquetas: la rioja crisis educativa inversión reforma educativa gobierno provincial política
