Crisis educativa en La Rioja: falta de inversión y reformas urgentes según Bosetti

Néstor Gabriel Bosetti ha expresado su preocupación por la crisis educativa en La Rioja, señalando que la falta de inversión y la necesidad de una reforma profunda son impedimentos para garantizar una educación de calidad. Afirmó que sin estos cambios, no es posible avanzar en el sector educativo.

Durante su declaración, Bosetti enfatizó que la situación actual exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades, ya que los estudiantes y docentes están enfrentando serias dificultades. La falta de recursos y la ausencia de políticas efectivas están afectando directamente el proceso educativo en la provincia.