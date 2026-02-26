Crisis en Argentina: el gobernador Quintela alerta sobre la inestabilidad social

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela advirtió sobre la crisis social y económica que enfrenta Argentina, describiendo la situación como una "olla a presión". A través de una entrevista con La Voz en Vivo, el mandatario enfatizó la necesidad de corregir las políticas actuales para evitar un deterioro mayor, destacando el aumento de servicios y el desfinanciamiento de las provincias como factores críticos.

Quintela también se distanció del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusándolo de no colaborar con la gestión provincial y de generar conflictos. "Con él no tengo relación y hace todo lo posible para que se me incendie la provincia", afirmó, asegurando que a pesar de las dificultades, no se encuentra en una situación extrema.

En el ámbito político, el gobernador mencionó la posible reorganización del peronismo y la existencia de al menos seis referentes que podrían liderar el movimiento. Quintela no descartó la posibilidad de una elección interna para definir los liderazgos, subrayando que "el kirchnerismo no existió nunca, existe el peronismo".

Las declaraciones de Quintela resaltan la urgencia de encontrar soluciones efectivas para mitigar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables y en la economía nacional.