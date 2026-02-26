Viernes, 27 de Febrero 2026
Gabriela Pedrali respalda a Quintela y cuestiona las afirmaciones de Menem
Gabriela Pedrali respalda a Quintela y cuestiona las afirmaciones de Menem

La diputada Gabriela Pedrali criticó las declaraciones de Martín Menem, defendiendo al gobernador Quintela y advirtiendo sobre la crisis económica que afecta a las familias en La Rioja.

Hace 1 día
La diputada nacional Gabriela Pedrali criticó las declaraciones de Martín Menem en relación a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, tildando sus afirmaciones de «irresponsabilidad». Pedrali defendió a Quintela, quien, según ella, solo describe una situación social crítica provocada por la economía que afecta a los ciudadanos. La diputada subrayó que «advertir no es incitar», haciendo hincapié en que el conflicto social es resultado de políticas que empujan a las familias a una situación límite.

En su intervención, Pedrali denunció la creciente judicialización de la política y la persecución de la oposición desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según ella, los insultos y estigmatizaciones se han vuelto comunes, degradando el debate público. «Hemos visto expresiones inadmisibles», afirmó, señalando el tono violento que percibe en el Gobierno Nacional.

La legisladora también rechazó las acusaciones de Menem, indicando que acusar sin pruebas es una falta de responsabilidad. A su juicio, estos ataques buscan desviar la atención de decisiones económicas que impactan a la provincia. Pedrali concluyó que gobernar La Rioja en el contexto actual exige un debate serio y la defensa de los sectores más vulnerables, indicando que señalar las dificultades bajo la gestión actual es esencial para «cuidar la democracia».

