Menem critica las políticas de Milei: ¿un nuevo desafío para La Rioja?

La creciente demanda asistencial en La Rioja ha alcanzado niveles críticos, según advirtió el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem. Durante una conversación con MEDIOS RIOJA, el ministro destacó que diariamente hay 200 personas esperando asistencia, lo que refleja una crisis profunda que afecta a un gran sector de la población.

Menem criticó duramente las políticas del gobierno de Javier Milei, considerando que estas generan un "genocidio social" y cuestionando la falta de apoyo hacia la comunidad riojana. La situación se agrava con la parálisis de la obra pública y la caída del consumo, lo que afecta seriamente el tejido comercial local. "Vamos a recibir un país imposible de levantar", afirmó Menem sobre el futuro del país.

El ministro hizo un llamado a la reflexión política para abordar la crisis en la provincia, enfatizando la importancia de retomar un modelo que promueva justicia social y oportunidades de crecimiento, planteando la necesidad de reconsiderar los comportamientos y compromisos hacia el bienestar de la comunidad.