Denuncia del fiscal Stornelli pone en el centro de la escena al gobernador Quintela

El fiscal federal Carlos Stornelli denunció este miércoles al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por las declaraciones que realizó en un programa de radio en las que afirmó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027” y sostuvo que “hay sacrificios que valen la pena” al evocar la crisis de 2001. La presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a que se investigue la posible comisión de delitos como el de la incitación a la violencia colectiva y la amenaza de sedición.

En el escrito de 4 páginas, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 relató que tomó conocimiento “en razón de haber tomado estado público” de los hechos y promovió la denuncia judicial “a fin de que mediante la pertinente instrucción sumarial sea investigado y, de acreditarse su materialidad, se deslinde la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Según la presentación del fiscal, este martes 23 de febrero Quintela “habría exteriorizado diversas manifestaciones públicas que, prima facie, podrían ser susceptibles de adecuación típica en figuras vinculadas a la incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional, entre otros, adquiriendo mayor trascendencias y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”.

Los dichos a los que se refirió Stornelli fueron realizados en el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10. En ese espacio, Quintela expresó: “Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda…”.

La denuncia de Stornelli ha generado un amplio debate en los círculos políticos y sociales de La Rioja, donde se cuestiona la responsabilidad de los funcionarios públicos en la situación actual del país. La defensa de Quintela, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones, aunque se espera que lo hagan en los próximos días. Este caso se suma a una lista creciente de tensiones entre el gobierno local y el ejecutivo nacional, en un clima político marcado por la polarización y la incertidumbre económica.

La situación pone de relieve las tensiones que se viven a nivel provincial y nacional, donde las críticas a la gestión del actual gobierno son cada vez más frecuentes. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará en cómo estas declaraciones y la posterior denuncia pueden influir en la política de La Rioja y en la relación entre el gobierno provincial y nacional.