Diego Santilli en Corrientes: busca respaldo para su reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este viernes con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, como parte de su agenda para obtener apoyos hacia la reforma laboral del presidente Javier Milei. Este encuentro busca avanzar en la aprobación de varias iniciativas, incluyendo la Ley de Glaciares y el acuerdo con el Mercosur.

Hasta ahora, Santilli ha logrado el respaldo de ocho gobernadores, aunque algunos muestran reservas respecto al articulado tributario de la reforma, en particular sobre la reducción del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Esta modificación podría implicar una pérdida significativa de ingresos para las provincias, estimada en 1,2 billones de pesos.

En paralelo, el Gobierno contempla la posibilidad de prorrogar por decreto la ley de Emergencia Ígnea debido a la crisis por incendios y está evaluando aumentar partidas solicitadas por los gobernadores. Esta decisión surgió tras una reunión en la Casa Rosada.