Sanciones al Poder Judicial por el femicidio de Jéssica Mercado en La Rioja

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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha decidido iniciar actuaciones de superintendencia para auditar la intervención de los organismos relacionados con el femicidio de Jéssica Verónica Mercado. Esta medida se tomó tras la conmoción generada por el caso y busca analizar el trabajo de la Policía, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados de Violencia de Género, así como las denuncias previas de la víctima.

En el mismo acuerdo, el Tribunal sancionó a una magistrada de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, debido a demoras excesivas en la resolución de su causa, lo que llevó a la pérdida de su competencia. Se solicitó un informe explicativo a la jueza y la causa será manejada por un subrogante legal.

Además, se tramitará una denuncia por presunta violencia laboral contra otra magistrada de la Cámara Primera en lo Civil. Desde el TSJ se reafirmó el compromiso de mantener un ambiente laboral respetuoso y se destacó la importancia de proteger a quienes sufran maltratos en el ámbito judicial. Estas acciones son parte de una política de transparencia destinada a asegurar respuestas judiciales efectivas y en tiempo oportuno.