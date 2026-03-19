Jueves, 19 de Marzo 2026
Diputada propone regular el uso de celulares en escuelas primarias para mejorar la educación
Política

Diputada propone regular el uso de celulares en escuelas primarias para mejorar la educación

La diputada Gabriela Rodríguez propone regular el uso de dispositivos móviles en escuelas primarias de La Rioja, buscando equidad educativa y mejorar la convivencia escolar. La iniciativa responde a preocupaciones sobre el impacto negativo de la tecnología en los niños y establece que el Ministerio de Educación será responsable de su implementación. ¿Cómo afectará esta medida a las aulas?

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La diputada provincial por la UCR, Gabriela Rodríguez, ha presentado un nuevo proyecto de ley destinado a regular el uso de dispositivos móviles en el nivel primario de toda la provincia. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por el impacto del uso excesivo de la tecnología en los niños, buscando fomentar una mejor convivencia escolar.

Rodríguez aclaró que la normativa no pretende ser un ataque a la tecnología, sino una herramienta pedagógica. La legisladora enfatizó la necesidad de equidad en el sistema educativo, asegurando que no habrá diferencias en el uso de dispositivos entre escuelas públicas y privadas. El Ministerio de Educación será la entidad encargada de implementar y reglamentar esta normativa, incluyendo un control parental adecuado.

Asimismo, se contemplan excepciones por motivos de salud dentro del proyecto. En su intervención, Rodríguez también destacó otras problemáticas que afectan a su departamento, como el vertido de aguas cloacales en las localidades de Malligasta y Anguinán, reafirmando su compromiso con los vecinos de Chilecito.

Etiquetas: la rioja gabriela rodríguez proyecto de ley educación tecnología convivencia escolar
TL;DR

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