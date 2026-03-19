Diputada propone regular el uso de celulares en escuelas primarias para mejorar la educación

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La diputada provincial por la UCR, Gabriela Rodríguez, ha presentado un nuevo proyecto de ley destinado a regular el uso de dispositivos móviles en el nivel primario de toda la provincia. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por el impacto del uso excesivo de la tecnología en los niños, buscando fomentar una mejor convivencia escolar.

Rodríguez aclaró que la normativa no pretende ser un ataque a la tecnología, sino una herramienta pedagógica. La legisladora enfatizó la necesidad de equidad en el sistema educativo, asegurando que no habrá diferencias en el uso de dispositivos entre escuelas públicas y privadas. El Ministerio de Educación será la entidad encargada de implementar y reglamentar esta normativa, incluyendo un control parental adecuado.

Asimismo, se contemplan excepciones por motivos de salud dentro del proyecto. En su intervención, Rodríguez también destacó otras problemáticas que afectan a su departamento, como el vertido de aguas cloacales en las localidades de Malligasta y Anguinán, reafirmando su compromiso con los vecinos de Chilecito.