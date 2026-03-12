Docentes de Catamarca exigen mejoras salariales en una masiva marcha educativa

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este miércoles, docentes autoconvocados de Catamarca realizaron una marcha por el centro de la Capital, demandando mejoras en salarios y condiciones laborales. La movilización, que comenzó a las 19 horas en la Plaza 25 de Agosto, tuvo como objetivo visibilizar una serie de problemáticas que afectan al sistema educativo provincial.

Los docentes expresaron que el conflicto va más allá de un simple debate salarial, abarcando cuestiones estructurales como la infraestructura escolar y la estabilidad laboral. Aseguran que la falta de gestión por parte del Gobierno provincial ha llevado a la profundización de las medidas de protesta, al considerar insuficientes las respuestas obtenidas hasta el momento.

El descontento en el sector educativo se ha intensificado debido a la pérdida del poder adquisitivo, lo que impacta negativamente en la vida de los trabajadores de la educación. La movilización busca generar conciencia sobre la necesidad de abordar de manera integral las problemáticas que enfrenta el sistema educativo en la provincia.