Virginia Illanes Bordón presenta denuncia por prevaricato contra el juez Carrizo en Chilecito

La exjueza de Chilecito, Virginia Illanes Bordón, hizo pública una denuncia contra el juez Marcelo Carrizo por presunta mala conducta y prevaricato, tras su reciente renuncia. Illanes Bordón afirmó que su salida de la justicia estuvo motivada por un deterioro en su salud, vinculado a un periodo de hostigamiento durante su gestión.

En declaraciones a MEDIOS RIOJA, la exmagistrada aclaró que su renuncia no está relacionada con cuestionamientos sobre su desempeño, destacando que su salud mental se vio gravemente afectada, incluso reveló haber sufrido hasta cuatro episodios de ACV. Illanes Bordón también mencionó que inició su trámite de jubilación en 2025, con la renuncia efectiva el 2 de diciembre de ese año.

Respecto a su denuncia, criticó un procesamiento emitido por Carrizo, calificando la investigación como "paupérrima" y las acusaciones como "vagas". Aseguró que el juez no respetó los procedimientos legales establecidos, lo que podría tener consecuencias negativas para la comunidad al permitir fallos arbitrarios.