Quintela y Godoy trabajan juntos para impulsar la unidad de sectores populares en La Rioja

Hugo Godoy, secretario de la CTA, se reunió con el gobernador Ricardo Quintela para discutir la situación política y económica del país. Godoy criticó al gobierno de Milei por afectar a las provincias y destacó la necesidad de unidad entre sectores populares en defensa del federalismo y las economías regionales. La reunión busca fortalecer la articulación política y social en un contexto de creciente conflicto.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo “Cachorro” Godoy, se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para discutir la situación política, económica y social del país. Godoy destacó la relevancia del encuentro, que permitió intercambiar opiniones sobre el contexto actual.

Durante la reunión, Godoy criticó las políticas del gobierno nacional, señalando que “el gobierno de Milei está arrasando el país”, lo que ha generado un clima de conflicto permanente. También expresó que el gobierno discrimina a las provincias y atenta contra el patrimonio nacional.

Ambos coincidieron en la importancia de convocar a diversos sectores populares, planteando la necesidad de realizar un encuentro con otros gobernadores y representantes sindicales para promover la unidad. Godoy valoró el papel del gobierno provincial en la defensa del federalismo y las economías regionales, afirmando que la gestión de Quintela es digna y busca proteger los derechos de los más vulnerables.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela política provincial economía central de trabajadores situación nacional
Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

