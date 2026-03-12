Quintela y Godoy trabajan juntos para impulsar la unidad de sectores populares en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo “Cachorro” Godoy, se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para discutir la situación política, económica y social del país. Godoy destacó la relevancia del encuentro, que permitió intercambiar opiniones sobre el contexto actual.

Durante la reunión, Godoy criticó las políticas del gobierno nacional, señalando que “el gobierno de Milei está arrasando el país”, lo que ha generado un clima de conflicto permanente. También expresó que el gobierno discrimina a las provincias y atenta contra el patrimonio nacional.

Ambos coincidieron en la importancia de convocar a diversos sectores populares, planteando la necesidad de realizar un encuentro con otros gobernadores y representantes sindicales para promover la unidad. Godoy valoró el papel del gobierno provincial en la defensa del federalismo y las economías regionales, afirmando que la gestión de Quintela es digna y busca proteger los derechos de los más vulnerables.