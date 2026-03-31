Martes, 31 de Marzo 2026
Docentes de la UTN en La Rioja exigen mejoras salariales con un paro masivo
Política

Docentes de la UTN en La Rioja exigen mejoras salariales con un paro masivo

El paro docente en la UTN La Rioja logró un 95% de adhesión, evidenciando el descontento por la falta de respuestas del Gobierno nacional. La situación podría intensificarse si no se toman medidas.

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El paro en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en La Rioja alcanzó un acatamiento del 95%, reflejando el profundo descontento de los docentes ante la situación salarial y presupuestaria del sector universitario. Esta medida, que se llevó a cabo sin asistencia a los lugares de trabajo, forma parte de un reclamo a nivel nacional.

El dirigente Chahín expresó que no hay comunicación abierta con el Gobierno nacional ni ayuda disponible para los educadores, lo que ha intensificado el conflicto. La falta de respuestas efectivas ha llevado a muchos a plantear la posibilidad de continuar con las medidas de fuerza, buscando visibilizar sus necesidades y presionar por soluciones.

Entre los puntos críticos del reclamo se destaca la necesidad de una ley de financiamiento universitario que asegure condiciones dignas para los trabajadores y el funcionamiento adecuado del sistema educativo. La situación en La Rioja refleja una problemática más amplia que también afecta a otras provincias del país, lo que compromete la calidad educativa y el desarrollo de los estudiantes universitarios.

Desde la UTN, la urgencia por mejorar las condiciones laborales y salariales se ha vuelto más apremiante. El movimiento docente busca contribuir al diálogo sobre el futuro de la educación superior, con la esperanza de que su movilización conduzca a un cambio significativo en sus condiciones de trabajo.

Etiquetas: la rioja utn paro docente gobierno nacional educación reclamos laborales
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