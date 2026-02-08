Domingo, 8 de Febrero 2026
El acuerdo UE-Mercosur se reevalúa: ¿qué implicaciones tendrá para Argentina?
Política

El acuerdo UE-Mercosur se reevalúa: ¿qué implicaciones tendrá para Argentina?

La próxima semana, el Congreso argentino discutirá la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y una reforma penal que baja la imputabilidad a 14 años. Se agendan sesiones clave para el 10 y 12 de febrero, con un enfoque en acelerar los tiempos legislativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
La administración nacional tiene como objetivo unificar en la Cámara de Diputados dos proyectos clave para el próximo jueves 12 de febrero. Se trata de la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, así como la reforma del Régimen Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

El tratamiento de estos proyectos comenzará formalmente el martes 10 de febrero, con la constitución de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, Relaciones Exteriores y Culto, y Mercosur. Este movimiento busca evitar demoras previas, principalmente causadas por problemas de traducción en Paraguay, que coordinó los documentos finales.

Fuentes oficiales han expresado un optimismo moderado respecto a la obtención de los votos necesarios. Además, se evalúa extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero para asegurar el tiempo suficiente para posibles modificaciones, especialmente con la llegada de los feriados de Carnaval.

