Zárate defiende la situación de menores en La Rioja ante críticas sobre imputabilidad
Zárate defiende la situación de menores en La Rioja ante críticas sobre imputabilidad

El ministro de Seguridad, Miguel Ángel Zárate, cuestiona la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 13 años, destacando que solo el 1,5% de los delitos son cometidos por menores. En La Rioja, no hay jóvenes en condena penal, lo que resalta la necesidad de un enfoque en la contención juvenil en lugar de penalizaciones.

Hace 1 h
El ministro de Seguridad, Miguel Ángel Zárate, destacó que la delincuencia en Argentina está concentrada mayormente en adultos, no en menores. En una conversación con MEDIOS RIOJA, Zárate se opuso a la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a 13 años, argumento que considera una "mirada centralista" proveniente de Buenos Aires que no aborda las raíces del problema. Según el ministro, el 1,5% de los delitos en el país son perpetrados por menores de 18 años.

En La Rioja, Zárate subrayó que no hay menores de 18 años condenados ni detenidos. Además, los jóvenes de entre 18 y 21 años representan solo el 1% de la población carcelaria provincial. Resaltó que el enfoque debe centrarse en la contención de los jóvenes en lugar de en la penalización. Mencionó que las causas judiciales que involucran a menores han permanecido estables, con un promedio de 2.000 expedientes anuales a nivel nacional.

El ministro hizo un llamado a repensar el enfoque estatal hacia la vulnerabilidad juvenil, sugiriendo que el objetivo debe ser prevenir delitos en lugar de castigar a los menores en procesos judiciales para adultos. Zárate concluyó que el Estado debe enfocarse en mitigar los efectos sociales de esta problemática en lugar de buscar soluciones punitivas que no reflejan la realidad estadística.

