Lunes, 23 de Febrero 2026
El futuro laboral en juego: el Senado analiza reformas clave esta semana
Política

El Senado argentino se apresta a debatir y votar dos proyectos clave: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que podrían consolidar el respaldo del Gobierno de Javier Milei. La aprobación de estas iniciativas, junto con la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, marcará un hito en las sesiones extraordinarias. La agenda también podría incluir modificaciones a la Ley de Glaciares.

Hace 4 h 1 min de lectura
La última semana de sesiones extraordinarias en el Senado argentino se desarrolla con gran actividad política, enfocándose en dos proyectos clave del Gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. El jueves 26 de febrero se discutirá el Régimen Penal Juvenil, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y se votará la ratificación del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea.

El viernes 27, a las 11, el Senado volverá a sesionar para debatir y votar la reforma laboral, que también cuenta con media sanción. Este proyecto propone modificaciones en indemnizaciones, licencias y convenios colectivos, lo que ha llevado a intensas negociaciones. La eliminación del artículo 44, que planteaba reducciones salariales por enfermedades o accidentes, fue crucial para alcanzar consensos.

Se espera que la agenda incluya la modificación de la Ley de Glaciares, que podría ser discutida en el recinto. Si se aprueban ambas reformas, el Gobierno de Milei obtendría un respaldo legislativo significativo para el inicio del nuevo año parlamentario, con la apertura de sesiones ordinarias programada para el 1 de marzo.

Etiquetas: argentina política senado reforma laboral régimen penal juvenil gobierno nacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1811 articles →

