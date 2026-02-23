El futuro laboral en juego: el Senado analiza reformas clave esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La última semana de sesiones extraordinarias en el Senado argentino se desarrolla con gran actividad política, enfocándose en dos proyectos clave del Gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. El jueves 26 de febrero se discutirá el Régimen Penal Juvenil, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y se votará la ratificación del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea.

El viernes 27, a las 11, el Senado volverá a sesionar para debatir y votar la reforma laboral, que también cuenta con media sanción. Este proyecto propone modificaciones en indemnizaciones, licencias y convenios colectivos, lo que ha llevado a intensas negociaciones. La eliminación del artículo 44, que planteaba reducciones salariales por enfermedades o accidentes, fue crucial para alcanzar consensos.

Se espera que la agenda incluya la modificación de la Ley de Glaciares, que podría ser discutida en el recinto. Si se aprueban ambas reformas, el Gobierno de Milei obtendría un respaldo legislativo significativo para el inicio del nuevo año parlamentario, con la apertura de sesiones ordinarias programada para el 1 de marzo.