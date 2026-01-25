El Gobierno nacional impulsa negociaciones clave para acuerdo Mercosur-UE en el Senado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno nacional iniciará esta semana un proceso legislativo para aprobar un paquete de reformas durante las sesiones extraordinarias de febrero. Una de las principales modificaciones en la estrategia oficial es la intención de enviar el tratado Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, en lugar de hacerlo a través de la Cámara de Diputados.

Esta decisión se definirá en una reunión que tendrá lugar este lunes, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá con líderes políticos para coordinar acciones antes del inicio de las sesiones el 2 de febrero. Además, el Gobierno tiene programado presentar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado el 12 de febrero, buscando su aprobación en Diputados para el 19 de febrero.

En cuanto a los cambios tributarios, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá reuniones con gobernadores "dialoguistas" para abordar las tensiones existentes. A pesar de que el Parlamento Europeo detuvo la ratificación del acuerdo, la administración de Javier Milei planea avanzar en su aprobación sin esperar a Bruselas, con el objetivo de que Argentina sea el primer país en validar el tratado.