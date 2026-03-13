Fabián Blanco, nuevo ministro de Hacienda: desafíos y expectativas en La Rioja

El contador Orlando Fabián Blanco Gómez asumió el cargo de ministro de Hacienda y Finanzas Públicas del Gobierno de La Rioja el viernes 13 de marzo de 2026. Su trayectoria de más de dos décadas en la administración pública y su perfil técnico son elementos clave para afrontar el complejo contexto económico actual.
El gobernador Ricardo Quintela destacó la capacidad de Blanco para gestionar los recursos públicos y garantizar servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia. Quintela afirmó que “la palabra más usada es no hay plata”, lo que refleja la necesidad de un manejo prudente y eficaz de las finanzas provinciales.
Blanco se compromete a implementar estrategias que optimicen el uso de los recursos y fomentar la inversión en sectores críticos. Su gestión requerirá colaboración con otros ministerios y organismos provinciales para asegurar la coherencia y efectividad de las políticas implementadas en un momento donde la sostenibilidad de los servicios públicos es crucial.
La comunidad espera medidas efectivas y un manejo responsable de las finanzas, con el desafío de mantener el equilibrio financiero mientras se responde a las demandas históricas de atención en salud y educación.