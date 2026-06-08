Aproslat advierte sobre retrocesos en la gestión salarial en La Rioja

APROSLAR se opone al uso de los Chachos para salarios, alertando sobre un retroceso en la calidad salarial y su impacto en jubilaciones y aguinaldos. La tensión con el Gobierno provincial crece tras un paro masivo.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

APROSLAR se opone firmemente a la inclusión de los Chachos como forma de pago de salarios. La secretaria general del gremio médico, Claudia Contreras, destacó que esto representaría un retroceso en los avances logrados en los últimos dos años en cuanto a la calidad salarial. Contreras enfatizó que los Chachos afectarían negativamente tanto la jubilación como el aguinaldo de los trabajadores.

Desde 2024, el sindicato ha venido demandando al Gobierno provincial que los aumentos salariales sean en blanco, con un impacto directo en el salario básico. También exigen que cualquier suma fija sea remunerativa, lo que incidiría en el aguinaldo y los aportes previsionales. Contreras recordó que, tras el último aumento no remunerativo en 2023, se inició un proceso de blanqueo de ítems salariales que podría verse perjudicado si se aceptan los Chachos.

Este rechazo se produce en un contexto de creciente tensión entre el gremio y el Gobierno provincial, que se intensificó tras un paro de 24 horas la semana pasada con un alto nivel de acatamiento. Los trabajadores de Salud Pública esperan una reunión con las autoridades para discutir un nuevo aumento, y la posible inclusión de los Chachos en la próxima propuesta oficial añade más complejidad a estas negociaciones.