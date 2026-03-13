Viernes, 13 de Marzo 2026
Fabián Blanco se convierte en el nuevo ministro de Hacienda en el gabinete de Quintela
Política

Fabián Blanco se convierte en el nuevo ministro de Hacienda en el gabinete de Quintela

Fabián Blanco asume como nuevo ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja, aportando más de 20 años de experiencia en gestión financiera y negociaciones con el Gobierno nacional. Su liderazgo será clave en un contexto económico complicado.

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Fabián Blanco ha sido designado como nuevo ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja, en un momento complicado para las provincias argentinas. Con más de 20 años de experiencia en la administración pública, Blanco asume esta responsabilidad tras haber sido Secretario de Hacienda provincial, donde jugó un papel clave en la gestión financiera del Estado riojano.

Originario de la ciudad de La Rioja y con 53 años, es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de La Rioja. Su trayectoria incluye cargos en la Municipalidad de la Capital, donde fue Subtesorero General y Director General de Rentas, además de haber sido Subsecretario de Salud en el Gobierno provincial entre 2010 y 2011. Su experiencia abarca la recaudación tributaria y la administración de recursos públicos.

El gobernador Ricardo Quintela elogió durante el acto de asunción la vasta trayectoria de Blanco, resaltando su capacidad técnica en la administración pública y su papel en el equipo económico provincial. Con su nuevo cargo, Blanco tendrá la responsabilidad de liderar una de las áreas más importantes del gabinete, clave para el desarrollo de políticas públicas y la gestión financiera de La Rioja.

Etiquetas: la rioja fabián blanco ministro de hacienda gobierno provincial política económica
TL;DR

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