Docentes de UTN La Rioja exigen soluciones tras el inicio de un paro de siete días

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El gremio FAGDUT ha decidido que la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Rioja se unirá al paro nacional docente, lo que impedirá el inicio de clases previsto para el 16 de marzo. Esta acción es parte de una protesta por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la necesidad urgente de recomposición salarial, en medio de una situación de «asfixia salarial» que afecta a los docentes, quienes tienen sueldos que rondan los 300 mil pesos.

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el poder adquisitivo de los docentes ha caído drásticamente, con una reducción de entre el 25% y el 30% en términos reales. Un análisis de la Universidad de Moreno revela que un jefe de Trabajos Prácticos con diez años de antigüedad ha visto su capacidad de compra disminuir significativamente, pasando de poder adquirir 43 kilos de asado a solo 22 kilos en la actualidad.

El ajuste que enfrenta el sector docente, que representa casi el 90% del presupuesto de las universidades nacionales, afecta también a más de 2 millones de estudiantes. De acuerdo con un estudio de la Conadu, se proyecta que el presupuesto para educación superior caerá al 0,51% del PBI en 2025, en comparación con el 0,72% de 2023. Esto repercute en becas estudiantiles, mantenimiento edilicio y recursos para laboratorios y hospitales universitarios.