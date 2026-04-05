El peronismo se une para enfrentar a Milei en La Rioja: ¿qué estrategias implementarán?

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participa activamente en la formación de un frente anti Javier Milei, aunque aún no se ha logrado una estrategia unificada. Este fin de semana, el peronismo evidenció un acercamiento entre sus diferentes sectores en el marco de la vigilia por Malvinas en Tierra del Fuego, que marcó un punto de partida para el debate hacia 2027.

Quintela estuvo acompañado por la vicegobernadora, Teresita Madera, y la senadora nacional por La Rioja, Florencia López, en una iniciativa que busca construir un frente de carácter federal. Durante los encuentros en Tierra del Fuego, se discutió sobre la coyuntura política actual y se comenzaron a tejer alianzas con intendentes, incluyendo a Dante Velázquez de La Quiaca.

A pesar de un discurso coincidente en relación al gobierno de Milei, persisten las diferencias internas en el peronismo, lo que complica la definición de una estrategia electoral sólida. La necesidad de consolidar ideas y propuestas se vuelve crucial a medida que se acercan las elecciones.